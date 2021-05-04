Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл написала свою першу книгу для дітей.

Про це, зокрема, повідомляють британське агентство BBC та міжнародне агентство Reuters.

Книга під назвою “The Bench” (“Лавка”) про стосунки між батьком і сином вийде 8 червня 2021 року. Її публікує видавництво Random House Children’s Books.

Ілюстраціями до книги займався американський художник Крістіан Робінсон.

Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі, якому цього тижня виповниться два роки.

“The Bench” почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, через місяць після народження Арчі”, – йдеться в заяві Меган, яку цитують агентства.

За її словами, вірш згодом став основою історії для книги.

“Крістіан додав чудові, неземні акварельні ілюстрації, що зображають теплоту, радість і затишок у стосунках між батьками та синами з усіх верств суспільства”, – зазначила герцогиня.

Меган Маркл висловила надію, що її книга “знайде відгук у кожній родині”.

Згідно із анонсом видавництва, твір Маркл присвячено “особливому зв’язку між батьком і сином, побаченому очима матері”.

Зазначається, що авторка книги “The Bench” “нагадує нам про безліч способів, через які любов може формуватися і виражатися в сучасній сім’ї”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Penguin Random House Canada (@penguinrandomca)

Книга коштуватиме $18,99.

Окрім паперової версії, буде доступна й аудіокнига, яку озвучить сама Меган Маркл.