Меган Маркл может стать одной из наставниц в канадском реалити-шоу о любви и повторном замужестве.

Об этом сообщает Рage six.

Шоу называется “I Do, Redo” (“Я согласна, еще разок”).

По сценарию, Маркл, в качестве наставницы, вместе со своей лучшей подругой, свадебным стилистом Джессикой Малруни, будет помогать невестам вступить в новый брак.

За один съемочный день Маркл будут платить 588 долларов.

На шоу она поделится своим опытом с участницами, ведь до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном.

Планируется, что будет снято 10 выпусков о десяти счастливых женщинах, котрые во второй раз испытают судьбу и снова выйдут замуж.