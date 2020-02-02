Об этом сообщает Рage six.
Шоу называется “I Do, Redo” (“Я согласна, еще разок”).
По сценарию, Маркл, в качестве наставницы, вместе со своей лучшей подругой, свадебным стилистом Джессикой Малруни, будет помогать невестам вступить в новый брак.
За один съемочный день Маркл будут платить 588 долларов.
На шоу она поделится своим опытом с участницами, ведь до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном.
Планируется, что будет снято 10 выпусков о десяти счастливых женщинах, котрые во второй раз испытают судьбу и снова выйдут замуж.
- Ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
- Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.