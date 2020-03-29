Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Фильм, закадровый текст которого озвучила Маркл, называется Elephant (“Слон”). Он будет доступен к просмотру на канале Disney+ уже 3 апреля.

Лента рассказывает историю африканской слонихи Шани и ее сына Джомо, в частности, об их длительном путешествии по пустыне Калахари.

Меган Маркл записала озвучку для фильма в Лондоне осенью прошлого года – за несколько месяцев до того, как она и принц Гарри объявили о намерении отойти от исполнения королевских обязанностей.

Пара ранее активно сотрудничала с благотворительной организации “Слоны без границ” (Elephants Without Borders).

Стоит отметить, что с 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские перестанут официально представлять британскую королевскую семью.

 

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Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus.

Публикация от Disney (@disney)

3 апреля на Disney+ выйдет еще один фильм, озвученный звездой – Dolphin Reef (“Дельфиновый риф”). Закадровый текст в нем будет читать известная актриса Натали Портман.

  • Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.
  • 9 марта принц Гарри и Меган Маркл в последний раз посетили публичное мероприятие в качестве членов королевской семьи.