Супруга британского принца Гарри – герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм о слонах от студии Disney.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Фильм, закадровый текст которого озвучила Маркл, называется Elephant (“Слон”). Он будет доступен к просмотру на канале Disney+ уже 3 апреля.

Лента рассказывает историю африканской слонихи Шани и ее сына Джомо, в частности, об их длительном путешествии по пустыне Калахари.

Меган Маркл записала озвучку для фильма в Лондоне осенью прошлого года – за несколько месяцев до того, как она и принц Гарри объявили о намерении отойти от исполнения королевских обязанностей.

Пара ранее активно сотрудничала с благотворительной организации “Слоны без границ” (Elephants Without Borders).

Стоит отметить, что с 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские перестанут официально представлять британскую королевскую семью.

3 апреля на Disney+ выйдет еще один фильм, озвученный звездой – Dolphin Reef (“Дельфиновый риф”). Закадровый текст в нем будет читать известная актриса Натали Портман.

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