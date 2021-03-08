Подробности произошедшего она сообщила в интервью Опре Уинфри для канала CBS. Слова Маркл приводит Harper’s Вazaar.

Маркл прокомментировала слухи о том, что между ней и Миддлтон натянутые отношения. По словам Маркл, между ними действительно произошла небольшая ссора во время подготовки к свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году. Тогда женщины повздорили из-за цвета платьев девочек-цветочниц. Пресса писала, что до слез Кейт довела Меган.

“Нет-нет, все было совсем наоборот. И я рассказываю это не для того, чтобы унизить кого-либо, потому что неделя перед свадьбой была действительно очень тяжелой и Кейт была чем-то расстроена. Но она была инициатором той ссоры, и потом она извинилась, отправив мне цветы и записку. Она сделала то, что сделала бы и я, если бы знала, что причинила кому-то боль”, – сказала Маркл.

Она вспоминает, что позже эта история появилась в Сети в искаженном виде.

“Я бы никогда не захотела, чтобы это стало известно, даже если такое действительно было. Я защищала эту информацию от утечки. Да, информация о платьях для девочек-цветочниц была правдивой, и это правда заставило меня плакатьи задело мои чувства, но никакой конфронтации между нами не было. И я считаю неправильным теперь вдаваться в детали того конфликта, так как она извинилась. И я ее простила”, – уточнила Меган.

Она считает, что их с Кейт специально сталкивали друг с другом.

“Но ведь если вы любите меня, не нужно ненавидеть ее. И наоборот, если вы любите ее, не нужно ненавидеть меня”, – сказала она.