Подробности произошедшего она сообщила в интервью Опре Уинфри для канала CBS. Слова Маркл приводит Harper’s Вazaar.
Маркл прокомментировала слухи о том, что между ней и Миддлтон натянутые отношения. По словам Маркл, между ними действительно произошла небольшая ссора во время подготовки к свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году. Тогда женщины повздорили из-за цвета платьев девочек-цветочниц. Пресса писала, что до слез Кейт довела Меган.
“Нет-нет, все было совсем наоборот. И я рассказываю это не для того, чтобы унизить кого-либо, потому что неделя перед свадьбой была действительно очень тяжелой и Кейт была чем-то расстроена. Но она была инициатором той ссоры, и потом она извинилась, отправив мне цветы и записку. Она сделала то, что сделала бы и я, если бы знала, что причинила кому-то боль”, – сказала Маркл.
Она вспоминает, что позже эта история появилась в Сети в искаженном виде.
“Я бы никогда не захотела, чтобы это стало известно, даже если такое действительно было. Я защищала эту информацию от утечки. Да, информация о платьях для девочек-цветочниц была правдивой, и это правда заставило меня плакатьи задело мои чувства, но никакой конфронтации между нами не было. И я считаю неправильным теперь вдаваться в детали того конфликта, так как она извинилась. И я ее простила”, – уточнила Меган.
Она считает, что их с Кейт специально сталкивали друг с другом.
“Но ведь если вы любите меня, не нужно ненавидеть ее. И наоборот, если вы любите ее, не нужно ненавидеть меня”, – сказала она.
- Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
- Кроме того, Маркл призналась, что во время выполнения королевских обязанностей она чувствовала себя очень одиноко и ее посещали мысли о самоубийстве.
- Также во время интервью Опре Уинфри принц Гарри и герцогиня Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка – это девочка.
- Ранее сообщалось, что сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили жену принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл в травле и издевательствах.
- Королева Великобритании Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл, бывших герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри.