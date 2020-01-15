Об этом сообщили в самой организации.

Меган была без принца Гарри.

Она посетила приют для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Ванкувере.

Герцогиня была в теплой парке от Barbour, стоимость которой около 360 долларов.


Как известно, в Канаду Маркл улетела незадолго после того, как они с супругом объявили о выходе из королевской семьи. Именно в Ванкувере в это время оставался их 8-месячный сын Арчи.

Спустя несколько дней к Меган должен приехать ее муж, принц Гарри.

  • Ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
  • В СМИ появилась информация, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.