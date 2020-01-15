Об этом сообщили в самой организации.
Меган была без принца Гарри.
Она посетила приют для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Ванкувере.
Герцогиня была в теплой парке от Barbour, стоимость которой около 360 долларов.
Как известно, в Канаду Маркл улетела незадолго после того, как они с супругом объявили о выходе из королевской семьи. Именно в Ванкувере в это время оставался их 8-месячный сын Арчи.
Спустя несколько дней к Меган должен приехать ее муж, принц Гарри.
- Ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
- В СМИ появилась информация, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.