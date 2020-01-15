Герцогиня Сассекская Меган Маркл, впервые после скандала с выходом из британской королевской семьи, вышла в свет в Канаде, посетив приют для женщин.

Об этом сообщили в самой организации.

Меган была без принца Гарри.

Она посетила приют для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Ванкувере.

Герцогиня была в теплой парке от Barbour, стоимость которой около 360 долларов.



Как известно, в Канаду Маркл улетела незадолго после того, как они с супругом объявили о выходе из королевской семьи. Именно в Ванкувере в это время оставался их 8-месячный сын Арчи.

Спустя несколько дней к Меган должен приехать ее муж, принц Гарри.