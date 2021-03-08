Об этом сообщает издание Variety.

Специальное интервью вышло на телеканале CBS в воскресенье.

Меган Маркл, мама которой чернокожая американка, сказала, что, пока она была беременна сыном Арчи, “некоторые члены королевской семьи “беспокоились и обсуждали, какой темной может быть его кожа, когда он родится”. Маркл сказала, что эти слова были сказаны ее мужу – принцу Гарри.

При этом Маркл отказалась сообщить, кто из членов королевской семьи выразил эти опасения, сказав: “Я думаю, что это нанесет им большой ущерб”.

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Герцогиня призналась, что в какой-то момент она подумывала о самоубийстве. “Я просто не хотела больше жить. Это была ясная, реальная, пугающая и постоянная мысль”, — сказала она Опре и расплакалась.

“Мне было действительно стыдно сказать это в то время, стыдно признаться в этом Гарри – особенно потому, что я знаю, сколько потерь он перенес… Но я знала, что если не скажу этого, то сделаю это. Я помню, как он меня просто прижал к себе”, – сказала Маркл, говоря о своих суицидальных мыслях.

Маркл рассказала, как посетила с Гарри мероприятие в Королевском Альберт-холле. Хотя Гарри решил, что ей лучше не идти из-за ее душевного состояния.

“Я не думаю, что меня можно оставить одну”, – сказала Маркл своему мужу. После того, как Маркл сказала официальным лицам королевской семьи, что хотела бы “обратиться куда-нибудь за помощью”, ей ответили, “что я не могу, потому что это не пойдет на пользу институции”. Тут Маркл использовала эвфемизм для королевской семьи.

Раса и психическое здоровье были двумя краеугольными камнями длительного и обширного интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Двухчасовое интервью с Уинфри было полно откровений из реального мира о людях, о которых часто думают, что они живут сказочной жизнью.

Маркл также описала свою первую встречу с королевой Елизаветой II.

Описывая момент, когда Гарри сказал ей, что ей нужно будет сделать реверанс королеве при встрече с ней, Маркл сказала Уинфри: “Я искренне подумала, что это происходит только снаружи, на людях. Я думала, что это часть фанфар. Я не думала, что это надо делать всегда. Я сказала (Гарри): “Но это же твоя бабушка”. А он отметил: “Это королева”.