Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, – СМИ

Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Об этом пишет The Times.

Ожидается, что деньги, заработанные от сотрудничества с Disney, Маркл направит в благотворительную организацию Elephants Without Borders, которая занимается защитой животных от браконьеров.

Стоит отметить, что информация о контракте появилась после того, как принц Гарри и Маркл объявили о решении отойти от королевских дел и стать финансово независимыми.