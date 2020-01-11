Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, – СМИ

Об этом пишет The Times.
Ожидается, что деньги, заработанные от сотрудничества с Disney, Маркл направит в благотворительную организацию Elephants Without Borders, которая занимается защитой животных от браконьеров.
Стоит отметить, что информация о контракте появилась после того, как принц Гарри и Маркл объявили о решении отойти от королевских дел и стать финансово независимыми.
- 8 января британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.