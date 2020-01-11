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Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, – СМИ

Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Суббота, 11 января 2020, 19:06

Об этом пишет The Times.

Ожидается, что деньги, заработанные от сотрудничества с Disney, Маркл направит в благотворительную организацию Elephants Without Borders, которая занимается защитой животных от браконьеров.

Стоит отметить, что информация о контракте появилась после того, как принц Гарри и Маркл объявили о решении отойти от королевских дел и стать финансово независимыми.

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Теги: Маркл, Disney

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