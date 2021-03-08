Меган Маркл призналась, что во время жизни в Букингемском дворце у нее были суицидальные мысли

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что во время выполнения королевских обязанностей она чувствовала себя очень одиноко и ее посещали мысли о самоубийстве.

Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло на канале CBS. Слова Маркл приводит The Washington post.

Меган призналась, что переломный момент наступил в 2018 году, когда они с Гарри поженились и она стала членом королевской семьи.

По ее словам, она должна была воздерживаться от публичных выступлений, из-за чего чувствовала изолированность. Сначала она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни.

“Но это оказалось неправдой”, – сказала она.

Также Меган призналась, что в какой-то момент ее начали посещать мысли о суициде.

“Я просто больше не хотела жить. Это была очень ясная, реальная и очень страшная мысль. Меня нельзя было оставлять в одиночестве”, — сказала она.

Меган добавила, что обратилась к нескольким людям в “учреждении” (очевидно, имеется в виду Букингемский дворец и королевская семья), чтобы получить помощь, но ей отказали, поскольку это может вызвать плохую реакцию.

Она также пошла в королевский отдел кадров.

«Они проявили сочувствие, но сказали: “Мы ничего не можем сделать, чтобы защитить вас, потому что вы не являетесь оплачиваемым сотрудником “учреждения”».

“Это были электронные письма и мольбы о помощи, в которых говорилось очень конкретно: «Я беспокоюсь о своем психическом благополучии»”, – сказала Меган.

Они согласились, что нападения на нее были “непропорционально ужасными”, но никаких действий не предприняли.

Также она призналась, что почувствовала себя в ловушке, приступив к королевским обязанностям.

“Это был последний раз, когда я видела свой паспорт, водительские права, свои ключи”, – сказала Меган.

Позже, когда Гарри присоединился к интервью, он сказал, что сначала ему стыдно признаться своей семье, что Меган нужна помощь, поскольку он понимал, что это проблема, которую они не поймут.

По его словам, королевская семья считала так: “Вы не можете ничего изменить, так должно быть. Мы все через это прошли”, – говорит Гарри.

Тем не менее он сказал, что в итоге решил серьезно поговорить об этом со старшим персоналом дворца и со своей семьей.