Меган Маркл призналась, что во время жизни в Букингемском дворце у нее были суицидальные мысли

Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло на канале CBS. Слова Маркл приводит The Washington post.
Меган призналась, что переломный момент наступил в 2018 году, когда они с Гарри поженились и она стала членом королевской семьи.
По ее словам, она должна была воздерживаться от публичных выступлений, из-за чего чувствовала изолированность. Сначала она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни.
“Но это оказалось неправдой”, – сказала она.
Также Меган призналась, что в какой-то момент ее начали посещать мысли о суициде.
“Я просто больше не хотела жить. Это была очень ясная, реальная и очень страшная мысль. Меня нельзя было оставлять в одиночестве”, — сказала она.
Меган добавила, что обратилась к нескольким людям в “учреждении” (очевидно, имеется в виду Букингемский дворец и королевская семья), чтобы получить помощь, но ей отказали, поскольку это может вызвать плохую реакцию.
Она также пошла в королевский отдел кадров.
«Они проявили сочувствие, но сказали: “Мы ничего не можем сделать, чтобы защитить вас, потому что вы не являетесь оплачиваемым сотрудником “учреждения”».
“Это были электронные письма и мольбы о помощи, в которых говорилось очень конкретно: «Я беспокоюсь о своем психическом благополучии»”, – сказала Меган.
Они согласились, что нападения на нее были “непропорционально ужасными”, но никаких действий не предприняли.
Также она призналась, что почувствовала себя в ловушке, приступив к королевским обязанностям.
“Это был последний раз, когда я видела свой паспорт, водительские права, свои ключи”, – сказала Меган.
Позже, когда Гарри присоединился к интервью, он сказал, что сначала ему стыдно признаться своей семье, что Меган нужна помощь, поскольку он понимал, что это проблема, которую они не поймут.
По его словам, королевская семья считала так: “Вы не можете ничего изменить, так должно быть. Мы все через это прошли”, – говорит Гарри.
Тем не менее он сказал, что в итоге решил серьезно поговорить об этом со старшим персоналом дворца и со своей семьей.
Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.
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