В Мексике с сегодняшнего дня начинается вакцинация медицинских работников. Таким образом правительство реагирует на резкий всплеск количества госпитализированных с инфекций COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вакцинация начнется в больницах Мехико и северного города Сальтильо, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Использовать будут вакцину Pfizer, которую доставили из Бельгии.

“Это правда, что нам все еще приходится иметь дело с ужасной пандемией, но сегодня начало конца”, – сказал министр иностранных дел Марсело Эбрард.

В столицу Мексики прибыла первая партия – всего 3000 доз вакцины. Следующая поставка будет содержать 50 000 доз, при этом к 31 января Мексика должна получить 1,4 миллиона единиц двухфазной вакцины Pfizer.

В Мексике хотят вакцинировать сотрудников почти 1000 больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. Следующие на очереди – люди пожилого возраста.

Pfizer – первая вакцина против COVID-19, поступившая в Мексику, но правительство также подписало соглашения и с другими производителями вакцин.

Власти государства Коста-Рика заявили, что вчера вечером прибыли первые 9 750 доз вакцины Pfizer.