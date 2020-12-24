Об этом сообщает агентство Reuters.
Вакцинация начнется в больницах Мехико и северного города Сальтильо, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Использовать будут вакцину Pfizer, которую доставили из Бельгии.
“Это правда, что нам все еще приходится иметь дело с ужасной пандемией, но сегодня начало конца”, – сказал министр иностранных дел Марсело Эбрард.
В столицу Мексики прибыла первая партия – всего 3000 доз вакцины. Следующая поставка будет содержать 50 000 доз, при этом к 31 января Мексика должна получить 1,4 миллиона единиц двухфазной вакцины Pfizer.
В Мексике хотят вакцинировать сотрудников почти 1000 больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. Следующие на очереди – люди пожилого возраста.
Pfizer – первая вакцина против COVID-19, поступившая в Мексику, но правительство также подписало соглашения и с другими производителями вакцин.
Власти государства Коста-Рика заявили, что вчера вечером прибыли первые 9 750 доз вакцины Pfizer.
- Сингапур, первое государство в Азии, которое получило вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.