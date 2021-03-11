Мексика сделала еще один шаг к полной легализации марихуаны

Об этом сообщает международное информагентство Reuters и британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что поддержанный администрацией президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, законопроект знаменует собой серьезный сдвиг в стране, которая в течение многих лет страдает от насилия между враждующими наркокартелями.

Законодатели одобрили законопроект в целом 316 голосами “за” и 127 “против”. Хотя документ уже был одобрен Сенатом в ноябре, теперь необходимо еще одно голосование после некоторых изменений, внесенных нижней палатой.

“Сегодня мы творим историю. Таким образом, ложное убеждение в том, что каннабис является частью серьезных проблем со здоровьем в Мексике, осталось позади”, – сказал Симей Олвера, депутат от правящей партии.

Закон допускает пять типов лицензий на выращивание, переработку, продажу, исследования, экспорт или импорт марихуаны.

Кроме того, документ разрешит мексиканцам хранить до 28 г марихуаны и выращивать до восьми растений в домашних условиях для личного пользования.

В конце 2013 года Уругвай стал первой страной в мире, легализовавшей производство и продажу марихуаны в наше время. Другие страны региона, такие как Аргентина, Чили, Колумбия и Перу, разрешают ее использование в медицинских целях.

В 2018 году Канада также легализовала марихуану, в том числе в рекреационных целях, при этом несколько крупных штатов США также регулируют ее законное использование.