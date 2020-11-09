Первая леди Мелания Трамп присоединилась к ближайшему окружению президента Трампа, которое советует ему принять поражение на выборах президента США.

Об этом сообщил CNN источник, знакомый с разговорами.

Несмотря на то, что она не публично комментировала выборы, Мелания Трамп взвесила свое мнение, отметил этот человек.

“Она предложила это, как это часто делает”, – заявил источник.

Ранее старший советник президента Кушнер обратился к Трампу с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока не известна. С прошлой предвыборной кампании дочь главы Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.

Ранее Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.