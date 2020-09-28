Фотография Арато Андраша опубликована на сайте “Команда Притулы”.

Фото деда Гарольда размещено в разделе “Как можно помочь команде”.

Стоит отметить, что на некоторых мобильных устройствах вместо деда Гарольда отображается фотография девушки.

Венгр Арато Андраш стал знаменитым в 2014 году, когда в сети получили широкую популярность стоковые фотографии людей с неестественными выражениями лиц и в неестественных позах. Снимки с участием Андраша набрали популярность среди пользователей, так как в его мимике пользователи интернета увидели плохо подавляемую боль. За это он и получил свое прозвище.

Арато Андраш 40 лет проработал инженером-электриком.