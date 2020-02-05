Министр образования и науки Анна Новосад отреагировала на информацию о появлении мема с Киану Ривзом на страницах учебника истории. Виноват, по ее мнению, издатель.

Соответствующий пост Новосад опубликовала на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в украинском учебнике “Всесвітня історія” за 10 класс вместо фото “Обед на небоскребе” 1932 года поместили фотожабу с грустным Киану Ривзом.

Хотя в книге указано, что она рекомендована Министерством образования и науки Украины, глава МОН Анна Новосад заявила, что “не видела ни одного учебника без ляпов” и обвинила в этом издателей.

“Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии – это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстки учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению”, — написала она.

Также Новосад сообщила, что в министерстве уже придумали способ решения этой проблемы.

“Мы пошли наиболее кардинальным путем — жесткая реорганизация ИМСО (Институт модернизации содержания образования — ред.), который сегодня проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы”, — добавила она.