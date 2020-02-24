Мемориал Освенцима раскритиковал новое шоу Amazon Prime о нацистских охотниках, назвав то, как в фильме изображен Холокост - "опасной глупостью".

Об этом сообщает телеканал NBC News.

“Охотники”, в главной роли Аль Пачино, рассказывают о группе людей, пытающихся остановить нацистов, живущих в Нью-Йорке 1970-х годах.

В одной из сцен фильма показана ​​игра в шахматы с людьми в нацистском концентрационном лагере, где люди умирают, когда из игры выбывает фигура.

Мемориал Освенцима раскритиковал эту игру.

“Для “Охотников” изобретать фальшивую игру, в которой вместо фигур, люди – это не только опасная глупость и карикатура. Это также даст право людям отрицать Холокост. Мы чтим жертв, сохраняя фактическую точность”, – говорится в сообщении мемориала.

В своем заявлении создатель “Охотников” и исполнительный продюсер Дэвид Вейл защищал сериал и шахматную сцену. “Хотя “Охотники” – это драматический повествовательный сериал с вымышленными персонажами, в его основу взяты ​​реальные события. Но это не документальный фильм. И он никогда не был таковым”, – сказал он.

Вейл сказал, что шахматная сцена указывает на то, чтобы “самым мощным образом противодействовать ревизионистскому нарративу, который отбеливает нацистские преступления против евреев и других людей”. Он сказал, что “символические представления” о Холокосте позволяют аудитории “лучше понять Холокост”.

Ранее компания Amazon отозвала с продажи “рождественские украшения” с изображениями бывшего концентрационного лагеря в Освенциме – Аушвица-Биркенау.