Об этом сообщила пресс-служба Мемориального комплекса.

“Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель – создание мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач – привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия; показать значимость наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что Хржановский был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года.

“Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влиянию тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которого, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта”, – пояснили в центре.

В частности, Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году.

В Мемориальном центре заявили, что фильмы Ильи Хржановского, снятые в течение 2008-2011 годов, впервые были представлены в этом году на международном фестивале Берлинале и были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков.

“Нынешнее появление негативных комментариев о деятельности Хржановского как режиссера связано с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы и, так же, как и авторы обращений к украинской власти, ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена. Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизни и его права являются наивысшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. Вместе с тем отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов”, – резюмировали в пресс-службе.