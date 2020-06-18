Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон написал мемуары о работе в Белом доме.

Книга “Комната, где это произошло” выйдет 23 июня, но уже занимает первую позицию на Amazon.

Трамп заявил, что если его экс-советник опубликует мемуары, то тем самым нарушит закон и будет привлечен к уголовной ответственности.

“Я буду считать каждый разговор со мной, как с президентом, секретным. Так что это будет означать, что, если он написал книгу и выпустит книгу, он нарушил закон. Это уголовная ответственность”, – сказал он.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона “удалить секретную информацию” из книги.

Трамп уволил Болтона в сентябре после 519 дней работы. Инсайдеры говорили, что у президента и советника было множество разногласий.

Американские журналисты ознакомились с содержанием книги до официального выхода, рассказав о том, что прочли.

Трамп просил помощь у Китая, чтобы выиграть выборы

Болтон утверждает, что был свидетелем разговора, когда Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

Он сделал акцент на том, что Трамп “умолял обеспечить его победу” на выборах.

Болтон также отметил, что ему трудно вспомнить хоть одно решение, принятое Трампом во время его работы в Белом доме, “которое не было обусловлено расчетом на переизбрание”.

Трамп не хотел давать военную помощь Украине

Болтон отметил, что Трамп действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил в теории заговора, которые распространяли его личный адвокат Руди Джулиани и другие советники.

Ляпы Трампа на международной арене

Летом 2018 года, накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки (Финляндия), Трамп спрашивал у Джона Келли, тогдашнего главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России.

Также Трамп не знал – обладает ли Великобритания ядерным потенциалом. Он спрашивал об этом у тогдашней главы британского правительства – Терезы Мэй.

Трамп неоднократно путал президента Афганистана Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем.

Что думает о Трампе его окружение

Болтон написал в книге, что с приходом Трампа Белый дом превратился в место для интриг, а отношения между чиновниками сложно назвать дружескими.

Он написал, что Трамп “задним числом меняет мнение о людях и видит заговор под каждым камнем”.

Особенно он заострил внимание на госсекретаре Майке Помпео. Он утверждает, что во время встречи Трампа с лидером КНДР Помпео передал ему записку, где было написано: “Вот идиот” (о Трампе), а также “Он полон дерьма” (также о Трампе).

Ненависть к журналистам

Болтон рассказал в книге о том, что Трамп якобы пытался надавить на генерального прокурора Уильяма Барра. Он просил найти механизм, чтобы репортеров CNN (американский телеканал) можно было сажать в тюрьму.

Это произошло на закрытой встрече по Афганистану на президентском курорте Бедминстер.

Трамп сказал, что журналисты снова пронюхали о каком-то событии и это его разозлило.

“Президент сказал адвокату Белого дома Пату Чиполлоне позвонить генеральному прокурору и рассказать о его желании “арестовать репортеров, заставить их отбывать срок в тюрьме, а затем потребовать, чтобы они раскрыли свои источники”, – написал Болтон.

Венесуэла – часть США

Когда американские политики обсуждали возможности для урегулирования ситуации в Венесуэле, где вследствие правления Николаса Мадуро была разрушена экономика, Трамп настаивал на сценарии введения войск.

Он говорил, что Венесуэла – часть США, потому американские войска должны там присутствовать.

Трамп о концлагерях в Китае

На обеде во время встречи G-20 в Осаке в июне 2019 года, когда присутствовали только лидеры стран и переводчики, Трамп подбодрил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина относительно строительства таких концлагерей. Это лагеря, в которых китайские власти “перевоспитывают” последователей ислама.

Трамп ему ответил, что Си должен продолжать, так как это абсолютно правильно.

По словам Болтона, сотрудник Совета национальной безопасности по Азии Мэтью Поттингер передавал ему, что Трамп заявлял нечто подобное и во время своей поездки в Китай в ноябре 2017 года.