Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в ОПУ

Про це у коментарі #Буквам розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, Юлія Мендель справді йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в Офісі президента у статусі радника по роботі з іноземним контентом і медіа.
“Юлія Володимирівна абсолютно точно розуміє зовнішньополітичні засади держави, має прекрасні професійні комунікації з провідними журналістами багатьох іноземних ЗМІ й тому зможе активно налагоджувати відповідні комунікації. Що саме сьогодні, якщо об’єктивно оцінювати стан речей, важливо”, – заявив Подоляк.
Також він розповів, що в ОПУ відбуваються певні зміни в організації та роботі комунікаційного директорату. Зокрема, запланована оптимізація й актуалізація окремих напрямів, одним із яких є уточнення функціоналу прессекретаря президента.
“Під цей функціонал буле дібрана відповідна кандидатура згідно з відповідними процедурами”, – заявив Подоляк.
Заміну Мендель ще не знайшли. Однак вже розпочався процес відбору кандидатур.
“Конкретних прізвищ поки що немає. Як тільки буде зрозуміло хто — відразу повідомлю”, – додав Подоляк.
Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.
Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.
Також Мендель закликала борців за українську мову спрямувати енергію “на вивчання звичайної граматики”.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував заяву прессекретарки президента Юлії Мендель про те, що в Україні є “українська російська мова”.
- Крім того, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
- Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.