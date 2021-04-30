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Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в ОПУ

Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського.

Пятница, 30 апреля 2021, 15:59

Про це у коментарі #Буквам розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Юлія Мендель справді йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в Офісі президента у статусі радника по роботі з іноземним контентом і медіа. 

“Юлія Володимирівна абсолютно точно розуміє зовнішньополітичні засади держави, має прекрасні професійні комунікації з провідними журналістами багатьох іноземних ЗМІ й тому зможе активно налагоджувати відповідні комунікації. Що саме сьогодні, якщо об’єктивно оцінювати стан речей, важливо”, – заявив Подоляк. 

Також він розповів, що в ОПУ відбуваються певні зміни в організації та роботі комунікаційного директорату. Зокрема, запланована оптимізація й актуалізація окремих напрямів, одним із яких є уточнення функціоналу прессекретаря президента.

“Під цей функціонал буле дібрана відповідна кандидатура згідно з відповідними процедурами”, – заявив Подоляк.

Заміну Мендель ще не знайшли. Однак вже розпочався процес відбору кандидатур. 

“Конкретних прізвищ поки що немає. Як тільки буде зрозуміло хто — відразу повідомлю”, – додав Подоляк.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову спрямувати  енергію “на вивчання звичайної граматики”.

  • Крім того, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.
  • У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
  • Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.
Теги: Михайло Подоляк, увольнение, Михайло Подоляк, Юлия Мендель

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