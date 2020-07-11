Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Ранее основатель партии “5.10” Геннадий Балашов на своем канале в YouTube рассказал, что в правительственном квартале стали распространяться слухи о том, что Мендель и Зеленский – любовники. Более того, по его словам, есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

“Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкосоздателей года. Читайте, думайте и помните: Вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное – уважайте себя”, – заявила Мендель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT

Она также прикрепила ссылку на статью 24 канала, в которой говорится о том, что беременность Мендель – фейк. Однако она оказалась некликабельной.

Пользователи соцсети пытались помочь пресс-секретарю сделать ссылку кликабельной, рекомендуя разместить ее или в комментариях, или в шапке профиля, но не получилось. В шапке профиля у Мендель “висит” ссылка на ее интервью.

Отметим, что накануне народный депутат из фракции “Слуги народа” Гео Лерос сообщил, что председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак хочет купить 24 канал.

“У меня есть инсайдерская информация, что Ермак пытается купить 24 канал, я слышал об этом еще три недели назад”, – написал он на своей странице в Facebook.