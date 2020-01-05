Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не смогла ответить, с кем у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи на наивысшем уровне в Омане.

Об этом Мендель написала в комментариях под своим постом о поездке Зеленского в Оман.

Так, журналистка Мария Жартовская задала вопрос в комментариях под постом пресс-секретаря Зеленского, с кем и когда в Омане запланированы встречи Президента Украины на наивысшем уровне. Мендель не смогла назвать ни фамилий, ни должности чиновников, с которыми должен встретиться Зеленский.

“Мы будем писать в новостях”, – ответила Мендель.

Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

“В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину”, — объяснили в Офисе президента.

Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.

С кем именно будет встречаться Зеленский, в пресс-службе не уточнили.

#Буквам не удалось обнаружить в оманской прессе каких-либо публикаций, анонсирующих встречи на высшем уровне с участием президента Украины.