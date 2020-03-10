Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вокруг появления в британском издании The Guardian фото украинского президента и статьи с ним появляется много фейковой информации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, в британском издании The Guardian вышла статья о президенте Украины Владимира Зеленском, в которой его назвали “случайным президентом”.

“Выход статьи и обложки в журнале The Guardian, к сожалению, сопровождался большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве. Предлагаю опровержения этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации”, – написала Мендель.

Далее она привела три примера дезинформации об этой статье.

“1 – Фейк о том, что статья была проплачена. Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией. 2 – Фейк, что статья не вышла в журнале. The Guardian – это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с Президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки. 3 – Фейк, что Офис президента “подвергает цензуре” материалы западных журналистов”, – отметила пресс-секретарь.

Мендель также прокомментировала, почему статья на сайте The Guardian отличается от интервью, опубликованного на сайте Офиса президента.

“Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис Президента предоставил весь текст – с вопросами и ответами. Это и есть “сухой” оригинал, без других информационных наслоений”, – пояснила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, и не имел статей-портретов в The New Yorker.

“Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно”, – добавила Мендель.

Напомним, Зеленский пожаловался журналистам британского издания The Guardian на роскошную обстановку в своем рабочем кабинете, отметив, что это “ужасно”, но он уже привык.

Также в интервью журналистам британского издания The Guardian Зеленский сравнил свое президентство с пребыванием на протекающей лодке.

Зеленский также сравнил сериал “Слуга народа”, где он играл роль президента Украины, с реальной жизнью главы государства.