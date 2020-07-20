Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Ранее основатель партии “5.10” Геннадий Балашов на своем канале в YouTube рассказал, что в правительственном квартале стали распространяться слухи о том, что Мендель и Зеленский – любовники. Более того, по его словам, есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Юлия Мендель назвала фейком свою якобы беременность от главы государства.

“Меня очень удивил такой факт, когда был последний фейк запущен. Я вот села и подумала, а интересно, есть ли кто-то еще из женщин, кто бы хотел попасть на мою должность и кто бы завидовал. И в это же вечер я получила ответ. Была одна девушка, блогер, которая очень просила интервью с Президентом. Я не рассмотрела пока это, даже не успела ей ответить. И когда она это увидела, то она написала такой пост, который показал, что она уверена, что она бы держала вот удар или позицию, или делала что-то лучше, чем я. Меня это опять очень сильно заулыбало. Я поняла, что как бы дальше двигаться с этим блогером мы не сможем”, – рассказала Мендель.