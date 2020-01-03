Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

“Сегодня 7 месяцев, как я на нынешней должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации. Делюсь тремя правилами для коммуникационщиков, которые выработала за это время”, – отметила Мендель.

Правила от пресс-секретаря Зеленского выглядят следующим образом:

1. Месседж без контекста не имеет значения.

“Какие бы месседжи не хотел донести спикер, пока он не создаст контекста для интервьюеров, все сказанное им может быть поставлено в контекст понимания ситуации интервьюерами. Одним словом, я понимаю не то, что ты говоришь, а то, что я слышу. Вот почему интервью – один из самых сложных жанров”, – отметила Мендель.

2. Не надо оправдываться. По словам пресс-секретаря Зеленского, в каждой ситуации должен быть обозначен предел: “где заканчивается объяснение позиции, а начинается оправдание”.

“Оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер вроде как уже признает вину за собой. Поэтому месседж позиции должен быть четким, лаконичным, он должен заводить аудиторию на ваше информационное поле, а не отражать нападение на территории нападающих. Информационные атаки в большинстве абсурдные и не логичны. Поэтому стоит объяснять, почему они не логичны, открывая реальность, а не оправдываться. Оправданиями не победить”, – подчеркнула Мендель.

3. Коммуникация никогда не будет действовать без сути. Пресс-секретарь президента Украины уточнила, что “если нет идеи, лидера, события, не будет и качественной коммуникации”. В связи с этим Мендель призывает не освещать “хлам”.

“Не беритесь коммуницировать хлам. Это нивелирует идею и качественных коммуникаций, и высокого профессионализма, и смысла жизни. Коммуникация хлама или пустоты – это обман. А никто из нас не хочет посвятить жизнь обману”, – написала Мендель.

Среди своих достижений за прошлый год она назвала первый профайл президента Зеленского в The New Yorker и первую обложку Time с ним.

“Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. Сегодня для нас, коммуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями. Ведь мы такие и есть”, – подытожила Мендель.