Об этом она заявила во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине.

Мендель вспомнила, что до начала ее назначения и перед поездкой Владимира Зеленского в Брюссель Европу стали достигать заявления о том, что он пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.

“Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с “Приватбанком” будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабла и после двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране”, – рассказала Мендель.

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