Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, рассказала, как ее брали на работу, и кто был недоволен ее назначением.

Об этом шла речь во время ее 2,5-часового интервью главному редактору издания “Гордон” Алесе Бацман.

По словам Мендель, собеседование на должность проходило в выходной день — субботу — и длилось около 40 минут. При этом для нее смоделировали ситуацию якобы общения с 8-ю журналистами, во время которого она должна была комментировать те или иные события, становясь на защиту президента и его политики. Все это снимали на видео.

“Мне понравилось, что Владимир Александрович задавал вопросы. Он говорит: “Ну, английский давай”. Я говорю: “Ну давайте на английском тогда”. Вот. Он начал задавать на английском вопросы, чтобы проверить, понять. То есть, действительно мы были минут 40, я думаю. Это был мой первый пресс-брифинг”, — рассказала она.

Также Мендель поделилась впечатлениями касательно общения с первым руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

“Я точно знаю, что был один человек, который был против меня. Это был Андрей Богдан. Вот я ему не нравилась, это было очевидно. Что-то ему не нравилось, он крутил носом. Ну не зашла я ему как человек”, — сказала пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос о причинах этой враждебности со стороны Богдана Мендель отметила, что не поднимала этот вопрос в разговорах с ним.

“Я не видела в этом никакого смысла абсолютно”, — сказала она.