Об этом шла речь во время ее 2,5-часового интервью главному редактору издания “Гордон” Алесе Бацман.
По словам Мендель, собеседование на должность проходило в выходной день — субботу — и длилось около 40 минут. При этом для нее смоделировали ситуацию якобы общения с 8-ю журналистами, во время которого она должна была комментировать те или иные события, становясь на защиту президента и его политики. Все это снимали на видео.
“Мне понравилось, что Владимир Александрович задавал вопросы. Он говорит: “Ну, английский давай”. Я говорю: “Ну давайте на английском тогда”. Вот. Он начал задавать на английском вопросы, чтобы проверить, понять. То есть, действительно мы были минут 40, я думаю. Это был мой первый пресс-брифинг”, — рассказала она.
Также Мендель поделилась впечатлениями касательно общения с первым руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
“Я точно знаю, что был один человек, который был против меня. Это был Андрей Богдан. Вот я ему не нравилась, это было очевидно. Что-то ему не нравилось, он крутил носом. Ну не зашла я ему как человек”, — сказала пресс-секретарь президента.
На уточняющий вопрос о причинах этой враждебности со стороны Богдана Мендель отметила, что не поднимала этот вопрос в разговорах с ним.
“Я не видела в этом никакого смысла абсолютно”, — сказала она.
- 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.
- Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом в комментариях к ее статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.