Декларация Мендель опубликована на сайте НАПК.

До того, как Зеленский назначил Мендель (3 июня), она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала статьи для различных СМИ. Ее доход от журналистики составил 267,1 тыс. грн, а гонорары от Всемирного банка – 298 тыс. грн.

Зарплата Мендель в Офисе Президента составила 370,6 тыс. грн.

Также пресс-секретарь Владимира Зеленского задекларировала пять банковских счетов в “Приватбанке”, “Укргазбанка” и “Райффайзен Банк Аваль”, но не указала сумму размещенных там средств.

В декабре 2018 года Мендель приобрела квартиру в Киеве площадью 48,5 кв. м за 1 млн 215 тысяч гривен. Другого имущества у нее нет.

В то же время, пресс-секретарь Зеленского выплачивает кредит размером 785 тысяч гривен, который также взяла в декабре 2018 года.