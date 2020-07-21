Мендель заявила, что феминитивы в украинском языке плохо влияют на права женщин

Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Стоит отметить, что интервью Мендель давала на русском языке.

“Здесь есть такая скандальная точка, которая как-то связана с законом о языке, который был принят в прошлом, в недавнем. Вот тут будет немножко скандально. Я просто скажу такой факт. Сегодня очень принято говорить о том, что мы должны феминитивы использовать в украинском языке. У нас там есть членкыня, послыня, премьерка и так далее. Интересно, что в 2018 году Всемирный банк выдал исследование, в котором было четко сказано, что феминитивы в языке подчеркивают, что есть проблемы между полами и плохо влияют именно на права женщин в обществе. Вот это интересный момент. И тот момент, когда мир фактически исследует, как уравнять право мужчин и женщин, к сожалению, мы, по каким-то причинам принимаем закон, который напрямую абсолютно влияет на права женщин введя феминитивы в язык”, – заявила она.

Справка. Феминативы (от лат. femina — “женщина”), или феминитивы, — имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. Обычно феминативы обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства.

Ранее основатель партии “5.10” Геннадий Балашов на своем канале в YouTube рассказал, что в правительственном квартале стали распространяться слухи о том, что Мендель и Зеленский – любовники. Более того, по его словам, есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Юлия Мендель назвала фейком свою якобы беременность от главы государства.