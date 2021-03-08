Об этом шла речь во время ее 2,5-часового интервью главному редактору издания “Гордон” Алесе Бацман.

“Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, на налогах, на том, за что вообще должны жить украинцы. Такого не делал никто”, — утверждает Мендель.

На уточняющий вопрос о том, о каких “известных людях” идет речь, Мендель ответила: “Это [Виктор] Медведчук, это [Дмитрий] Фирташ, и это [Игорь] Коломойский”. Она также указала, что назвала их в своей статье для аналитического центра Atlantic Council.