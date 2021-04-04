Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.

Об этом она сказала в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”.

“Украинский язык, как и идентичность, – это более широкое явление, чем только противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский язык – это часть культурного разнообразия нашей страны”, – отметила Мендель.

Она считает, что и сейчас, и раньше русский язык не был и не является собственностью исключительно России. Так, пресс-секретарь главы государства напомнила, что английский язык используют в разных странах и на континентах – в Австралии, и в США, и в Индии и т.д., но Великобритания не считает английский язык только своим. Поэтому она выразила убеждение, что и Россия не является монополистом на русский язык.

“И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык”, – подчеркнула Мендель.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.

“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.

Несмотря на заверения телеканала, третья передача “Взгляд с Банковой” на русскоязычном государственном телеканале “Дом”, созданном для жителей временно оккупированных территорий, вновь вышла в эфир с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.