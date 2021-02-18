В украинском TikTok продолжаются громкие скандалы из-за неосторожных заявлений юных пользовательниц. На этот раз в эпицентре внимания оказалась 15-летняя Лиза Леоненко (maybe_lizaaaaa).

#Буквы рассказывают детали инцидента.

Отметим, что у девушки почти 142 тысячи фолловеров. Она активно делится видеороликами о своем стиле жизни. Однако известность ей принес ролик об украинском языке, хотя эта популярность и сомнительна.

Так, школьница пожаловалась, что ее раскритиковали за украинский язык, которым она практически не владеет. Неожиданно девочка заявила, что ее “бесит этот язык и его звучание”.

“Да вср*лся мне ваш язык (украинский, – ред). Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я предвзято отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском”, – заявила тиктокерша.

По словам девушки, она не разговаривает на украинском и не может терпеть даже его звучания.

“Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание от других людей”, – заявила она.

Также юная блогер добавила, что на украинском говорят только “патриотики и жители сельской местности”.

“Поэтому, маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, от’*битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые говорили бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не **бет”, – подчеркнула тиктокерша.

Это скандальное видео вызвало резонанс в обществе.

“А в какой школе и в каком классе это чудовище учится? А публично, а не перед камерой, она может выступить с таким же текстом, с матами, но чтобы рядом и родители стояли? А еще и директор, например”,

“Это, в первую очередь, огромная вина его родителей”,

“Весь ум в брови ушел”,

– пишут пользователи соцсетей.

Леоненко внесли в базу сайта “Миротворец” за “сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины”.

По данным генерал-полковника Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, блогеру Лизе Леоненко 15 лет. Мать – Нина Леоненко. Отец – Геннадий Леоненко.