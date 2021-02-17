Команда менеджера паролей LastPass объявила, что с 16 марта сервис перестанет быть бесплатным для двух устройств.

Об этом говорится в блоге компании.

Теперь пользователи бесплатных учетных записей могут получать доступ к LastPass только с одного типа устройств — либо с компьютера, либо со смартфона.

“Мы вносим изменения в способ доступа бесплатных пользователей к LastPass для разных типов устройств. LastPass предлагает доступ к двум типам устройств – компьютерам (включая все браузеры, работающие на настольных компьютерах и ноутбуках) или мобильным устройствам (включая мобильные телефоны, умные часы и планшеты)”, – говорится в заявлении компании.

Изменения вступят в силу 16 марта 2021 года. За зашифрованное хранилище, а также за совместное использование приложения всей семьей теперь придется доплачивать.

“В качестве бесплатного пользователя при первом входе в систему 16 марта или позже будет установлен тип активного устройства. У вас будет три возможности переключить активный тип устройства, чтобы узнать, что подходит именно вам. Обратите внимание, что все ваши устройства синхронизируются автоматически, поэтому вы никогда не потеряете доступ к данным в вашем хранилище, и не потеряете доступ к своей учетной записи, независимо от того, используете ли вы компьютер или мобильные устройства для доступа к LastPass”, – отметили в компании.

Кроме того, с 17 мая сервис сделает платную поддержку специалистов по почте. У бесплатных пользователей останется доступ к Центру поддержки — библиотеке ресурсов, с помощью которых они смогут сами выяснить свою проблему.