Об этом Разумков проинформировал в комментарии СМИ после выхода с участка.
“Нет, не отвечал на пять вопросов”, – заявил Разумков.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли он искать волонтеров, которые опрашивают украинцев, в других местах, спикер ВР заявил, что нет.
“Нет, к сожалению, нет. Мне есть, чем заняться. Я еще поработаю сегодня. Наверное, не получится (принять участие в опросе, – ред.)”, – отметил он.
При этом Разумков отказался уточнять, какие бы он дал ответы на вопросы “всенародного опроса”.
(На видео – с 2:25)
Опрос от Зеленского
После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.
Вопросы звучат так:
• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
- Сегодня, 25 октября, в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины. Об их особенностях и как правильно проголосовать, читайте в материале #Букв.
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