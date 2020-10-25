Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не принимал участия во "всенародном опросе", инициированном президентом Владимиром Зеленским: возле избирательного участка не оказалось волонтеров с листами опроса.

Об этом Разумков проинформировал в комментарии СМИ после выхода с участка.

“Нет, не отвечал на пять вопросов”, – заявил Разумков.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли он искать волонтеров, которые опрашивают украинцев, в других местах, спикер ВР заявил, что нет.

“Нет, к сожалению, нет. Мне есть, чем заняться. Я еще поработаю сегодня. Наверное, не получится (принять участие в опросе, – ред.)”, – отметил он.

При этом Разумков отказался уточнять, какие бы он дал ответы на вопросы “всенародного опроса”.

(На видео – с 2:25)

Опрос от Зеленского

После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Вопросы звучат так:

• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?