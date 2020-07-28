Накануне газета Hill заявила, что один из ее репортеров подслушал высказывания конгрессмена-республиканца Теда Йохо. Якобы он провел краткую беседу с Окасио-Кортес, в которой он назвал ее “отвратительной”. Сама Окасио-Кортес заявила, что Йохо использовал в ее адрес нецензурную лексику, а именно: назвал ее “чертовой с*кой” на ступеньках Капитолия.

Позже Йохо извинился за “резкую манеру разговора”, правда отрицая, что назвал ее “чертовой су*ой”

“Будучи женатым в течение 45 лет, имея двух дочерей, я очень хорошо знаю свою речь. Оскорбительные, обличительные слова, приписываемые мне прессой, никогда не были сказаны моей коллеге, и если они были истолкованы таким образом, я прошу прощения за их недопонимание. Я не могу извиниться за свою страсть, за любовь к моему Богу, моей семье и моей стране”, — сказал он.

Окасио-Кортес ответила Йохо 9-минутным выступлением в Палате представителей, в котором раскритиковала коллегу за то, что он использовал свою жену и дочерей, чтобы защититься от критики, и то, что поддерживает культуру насилия в отношении женщин и подает плохой пример. Также она раскритиковала других коллег за то, что инцидент не был воспринят серьезно и на него не отреагировали должны образом, выбрав “молчание как форму принятия”.

#Буквы приводят полный перевод выступления Кортес.

“Я вышла, и перед Капитолием были репортеры, а перед репортерами Йохо назвал меня, я цитирую “чертовой с*кой”. Это были слова, которые Йохо применил к конгрессвумен. Женщине-конгрессмену, представляющей не только 14-й округ Нью-Йорка, но и всех женщин-конгрессменов и каждую женщину в этой стране. Потому что всем нам приходилось иметь дело с этим в той или иной форме, в какой-то форме, в какой-то момент нашей жизни.

Я хочу прояснить, что комментарии представителя Йохо не были очень обидными или резким для меня, потому что я работала на других рабочих местах. Я была официанткой в ресторанах. Я ездила на метро. Я ходила по улицам Нью-Йорка, и этот язык не нов. Я сталкивалась со словами, произнесенными мистером Йохо, и людьми, произносящими те же слова, что и мистер Йохо, когда меня домогались в ресторанах. Я встречала мужчин из баров, которые использовали тот же язык, что и мистер Йохо, и я сталкивалась с такого рода домогательствами в метро в Нью-Йорке.

Это не ново, и это проблема. Мистер Йохо был не одинок. Он шел плечом к плечу с Роджером Уильямсом. И тогда мы начинаем понимать, что этот вопрос не об одном инциденте. Это о культуре. Это культура отсутствия безнаказанности, принятия насилия и насильственных выражений в отношении женщин, и целая структура власти, которая поддерживает это.

Потому что со мной не только неуважительно говорили (особенно члены Республиканской партии и выборные должностные лица в Республиканской партии) и не только здесь. Президент Соединенных Штатов в прошлом году сказал мне, чтобы я поехала домой в другую страну (мать Окасио-Кортес пуэрториканка, но конгрессмен родилась в Нью-Йорке — ред.), что означало, что я не имею отношения к Америке. Губернатор Флориды, губернатор Де Сантис, еще до того, как я была приведена к присяге, назвал меня как-то похоже. Лишающий человеческих качеств язык не нов, и мы видим, что подобные инциденты происходят по шаблону. Это образец отношения к женщинам и дегуманизации других.

Поэтому, хотя я не была глубоко обижен или задета этими небольшими комментариями, когда я размышляла над этим, я, честно говоря, думала, что просто соберу вещи и пойду домой. Это просто еще один день, верно?

Но затем вчера Йохо решил прийти на совещание Палаты представителей и извиниться за свое поведение, и я не могла это пропустить. Я не могу допустить, чтобы мои племянницы, маленькие девочки, к которым я иду домой… Я не могу позволить им стать жертвам словесных оскорблений и, что еще хуже, увидеть это, увидеть это оправдание и то, как наш Конгресс принимает его, как законное, как извинение, и выбирает молчание как форму принятия. Я не могу позволить этому продолжаться, поэтому я сегодня поднимаюсь на трибуну, чтобы поднять этот вопрос о личных привилегиях.

Мне не нужно, чтобы Йохо извинился передо мной. Понятно, что он не хочет. Ясно, что, если ему будет предоставлена ​​такая возможность, он не станет. И я не буду не спать ночами, ожидая извинений от мужчины, который не испытывает угрызений совести по поводу того, что использует оскорбительные выражения по отношению к женщинам. Но я считаю проблемой использование женщин, жен и дочерей, в качестве щита и оправдания за плохое поведение. Мистер Йохо упомянул, что у него есть жена и две дочери. Я на два года младше младшей дочери мистера Йохо. Я тоже чья-то дочь. Мой отец, к счастью, не дожил до того, чтобы увидеть, как мистер Йохо обращается с его дочерью. Моя мама увидела проявления неуважение Йохо ко мне по телевизору. И я здесь, потому что я должна показать своим родителям, что я их дочь, и что они воспитали меня не для того, чтобы я принимала насилие со стороны мужчин.

Теперь я хочу сказать, что эта попытка Йохо навредить мне, была не просто инцидентом, связанным со мной, но с любой женщиной. Йохо, делая так, дал разрешение другим мужчинам сделать это с его дочерьми. Используя такие слова перед прессой, он разрешил использовать такие слова по отношению к своей жене, своим дочерям, женщинам из своего сообщества, и я здесь, чтобы сказать, что это неприемлемо.

[…] Я верю, что наличие дочери не делает человека порядочным. Наличие жены не делает человека порядочным. Отношение к людям с достоинством и уважением делает человека порядочным. Когда порядочный человек все портит, он старается изо всех сил и приносит свои извинения. Не чтобы сохранить лицо или выиграть голос. Он искренне извиняется, чтобы признать причиненный вред и исправиться, чтобы мы все могли двигаться дальше.

Наконец, я хочу выразить благодарность Йохо. Я хочу поблагодарить его за то, что он показал миру, что можно быть сильным мужчиной и обращаться с женщинами так. Что можно иметь дочерей и обращаться с женщинами так без угрызений совести. Можно быть женатыми и обращаться так с женщинами. Вы можете делать фотографии и создавать образ семейного человека и обращаться с женщинами так без угрызений совести и с чувством безнаказанности. Это происходит каждый день в этой стране. Это произошло здесь на ступеньках Капитолия нашей страны. Это происходит, когда люди, которые занимают самые высокие посты в этой стране, признаются, признаются в том, что наносят вред женщинам и используют такие слова против всех нас”.