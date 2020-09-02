Covid-19 Украина

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«Мне пох*й»: «слуга народа» Евгений Шевченко пришел в ложу СМИ к фотокорру #Букв

Народный депутат от партии "Слуги народа" Евгений Шевченко, который накануне угрожал в социальных сетях фотокорреспонденту издания #Буквы Яну Доброносову, сегодня пришел к нему в ложу СМИ.

Среда, 2 сентября 2020, 14:31

Об этом сообщают #Буквы.

Так, 1 сентября в объектив фотокорреспондента издания #Буквы Доброносова попал, среди прочих, народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко (избран по округу №76, Запорожская область).

Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания – начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях. В частности, он посоветовал Доброносову “держаться хорошо за балкон”.

Сегодня во время заседания Шевченко поднялся в ложе СМИ и начал снимать, как фотограф работает. Но когда Доброносов указал нардепу, что он должен заниматься проблемами людей, Шевченко заявил, что ему “пох*й”.

“Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил “зачем я это делаю?”. Я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил “мне пох*й, что ты считаешь”, – рассказал фотокорреспондент издания #Буквы.

Теги: Букви, Євгеній Шевченко, ЗМІ, погрози, Слуга народа, фотокореспондент, Ян Доброносов

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