«Мне пох*й»: «слуга народа» Евгений Шевченко пришел в ложу СМИ к фотокорру #Букв

Об этом сообщают #Буквы.
Так, 1 сентября в объектив фотокорреспондента издания #Буквы Доброносова попал, среди прочих, народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко (избран по округу №76, Запорожская область).
Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания – начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях. В частности, он посоветовал Доброносову “держаться хорошо за балкон”.
Сегодня во время заседания Шевченко поднялся в ложе СМИ и начал снимать, как фотограф работает. Но когда Доброносов указал нардепу, что он должен заниматься проблемами людей, Шевченко заявил, что ему “пох*й”.
“Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил “зачем я это делаю?”. Я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил “мне пох*й, что ты считаешь”, – рассказал фотокорреспондент издания #Буквы.
- Напомним, угрозы в адрес фотокорреспондентов издания от представителей этой политсилы звучат не впервые. В октябре во время голосования в парламенте нардеп от “Слуги народа”, тогдашний председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
- Выступая с трибуны Верховной Рады Богдан Яременко, объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания парламента, является уголовным преступлением, за которое журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.