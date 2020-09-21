Пограничник Игорь Шарун, который накануне попал в скандал из-за оскорбительного видео со свиньями в адрес Вооруженных сил Украины, извинился перед украинскими защитниками.

Свои извинения украинский пограничник написал в Facebook.

Он назвал свой поступок необдуманным и позорным.

“Сегодня мое имя в украинском обществе прозвучало в очень негативном свете. И причиной этому стал мой необдуманный и позорный поступок. Сразу отмечу, что на данный момент я прохожу военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины. И потому из-за необдуманности своих действий мне вдвойне стыдно. Я прошу прощения у всех защитников Украины!” – написал пограничник.

Игорь Шарун заверил, что никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины у него не было и нет.

“Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины … Еще раз прошу прощения у своих собратьев и каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию”, – написал Шарун.

Стоит отметить, что мужчина предусмотрительно выключил возможность комментировать его публикации в Facebook.