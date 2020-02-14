Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня, в День Святого Валентина, Андрей Богдан впервые после увольнения проявил активность в социальных сетях. Он опубликовал тематическую картинку — валентинку с собственным участием с интригующей подписью: “Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть”.

Стоит отметить, что под постом Богдана появились его бывшего коллеги. В частности, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что скучает по Богдану. Ответа, правда, не получил.

А бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в составе которого Богдан также до недавнего времени пребывал, продемонстрировал навыки остроумия.

Также отметился бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он прокомментировал емко — похвастался валентинкой с изображением себя.