Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня, в День Святого Валентина, Андрей Богдан впервые после увольнения проявил активность в социальных сетях. Он опубликовал тематическую картинку — валентинку с собственным участием с интригующей подписью: “Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть”.
Стоит отметить, что под постом Богдана появились его бывшего коллеги. В частности, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что скучает по Богдану. Ответа, правда, не получил.
А бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в составе которого Богдан также до недавнего времени пребывал, продемонстрировал навыки остроумия.
Также отметился бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он прокомментировал емко — похвастался валентинкой с изображением себя.
- Во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский провел ротацию, которую журналисты ждали несколько недель – он уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. Что случилось в окружении президента, разбирались #Буквы.
- Ранее Андрей Ермак отрицал факт конкуренции или конфликта с главой президентского Офиса Андреем Богданом (несмотря на регулярно появляющиеся в СМИ слухи об обратном).
- Источники #Букв рассказали, что Андрея Богдана утомляла рутина на посту главы Офиса президента Украины, так как он привык к совершенно другому образу жизни.