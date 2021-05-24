Менш ніж 18% ключових фактологічних висловлювань президента України Володимира Зеленського на нещодавній прес-конференції були правдиві.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні незалежної платформи VoxUkraine під назвою “Пресконференція Зеленського. Наскільки чесним був президент із журналістами?”.

Як відомо, 20 травня Володимир Зеленський провів пресконференцію до другої річниці своєї президентської каденції. Глава держави, зокрема, розповідав про епідемію коронавірусу, економіку, корупцію та олігархів.

Пресконференція тривала майже 3 години. Експерти VoxUkraine виокремили з неї 17 ключових фактологічних цитат.

“Основні акценти тригодинної конференції: приписування собі заслуг уряду, парламенту і “попередників”, перекладання відповідальності та маніпуляції, коли йдеться про реальні проблеми. Крім того, Зеленський кілька разів говорив про сильну президентську вертикаль, тиск на уряд і навіть вплив на рішення НБУ (попри твердження, що він розуміє важливість незалежності Нацбанку)”, – зазначається в дослідженні.

За даними аналітиків VoxUkraine, серед 17 фактологічних цитат президента під час спілкування з журналістами:

• 11,8% (2 цитати) були неправдивими;

• 35,3% (6 цитат) — маніпуляціями;

• 11,8% (2 цитати) — перебільшеннями;

• 17,6% (3 цитати) – залишилися “без вердикту” (аналітики зазначили, що це “майже традиційні для президента “якби” та інші фрази, яким неможливо присвоїти вердикт”);

• 5,9% — склала “технічна помилка”.

“Правдивими були 3 цитати, або 17,6% виділених висловлювань”, – наголошується в дослідженні.

Аналітики VoxUkraine також навели детальний аналіз виступу Володимира Зеленського за різними темами.

Економіка

Цей блок у виступі глави держави був найбільшим.

Аналітики виділили 8 фактологічних цитат щодо економіки з виступу Зеленського: про мінімальну зарплату, митницю і податкову, економічне зростання, ставки за кредитами і програму “5-7-9”, пенсії, підтримку бізнесу та заробітки у Польщі.

“Лише 2 з 8 цитат про економіку – коректні. Так, президент правий у тому, що наша економіка впала за минулий рік менше порівняно з багатьма іншими європейськими країнами. Не помилився президент і щодо доплат до пенсій для людей віком понад 80 років. Утім, він забув згадати, що доплати не вирішують системно проблему низьких пенсій та підвищують дефіцит Пенсійного фонду. Для системного вирішення проблеми потрібне продовження пенсійної реформи, а також інших реформ – перш за все судової – які уможливлять довгострокові заощадження та запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Інший важливий момент полягає у тому, що мінімальні зарплати, пенсії та й взагалі економічні питання не входять до компетенції президента”, – наголошується у дослідженні VoxUkraine.

Експерти також навели приклади некоректних заяв глави держави:

1. Як приклад маніпулятивної заяви, експерти навели твердження глави держави про побудову “справедливої України, де немає бідності”. Зеленський заявив, що “це якраз той напрямок, який нам доведеться будувати з нуля”.

Однак експерти VoxUkraine звертають увагу на те, що “не можна сказати, що зниження бідності президент починає “з нуля” – адже з 2015 по 2019 рік рівень бідності в Україні знижувався, а в 2020 році виріс через кризу”. Зокрема, суттєві підвищення мінімальної зарплати буди здійснені й за попередньої влади.

2. Перебільшив Зеленський і дані щодо одноразових “карантинних виплат” бізнесу (по 8000 грн). Глава держави заявив про “800 тисяч людей” які отримали такі виплати.

Однак аналітики VoxUkraine зазначають, що “з грудня 2020 року допомогу отримали приблизно 675 тисяч людей, що на 16% менше, ніж сказав президент”.

3. Згідно з аналізом, маніпулятивною була і заява Зеленського про програму кредитування “5-7-9” (йдеться про “зменшення відсотків за кредитами”).

У дослідженні вказано, що дійсно, станом на середину травня 2021 року за програмою “5-7-9” видали 15 406 кредитів на загальну суму на 39,5 млрд грн. Проте ці кредити – “субсидовані державою, а не ринкові” (на цю програму виділяються кошти з держбюджету).

Ринкові ж кредити для бізнесу в національній валюті коштують зараз близько 8% (короткострокові) та 15% (довгострокові). Реальні іпотечні ставки знаходяться в діапазоні 14-18%.

“На здешевлення вартості іпотечних кредитів у держбюджеті-2021 закладено 34 млн грн. Тому “іпотеку під 7%” також фінансують платники податків”, – зазначають аналітики VoxUkraine.

4. У дослідженні наголошується, що неправдивим було твердження Зеленського, що середня зарплата в Польщі нібито наближається до рівня середніх зарплат “у багатьох містах України”.

У VoxUkraine звертають увагу, що в цьому випадку слід порівнювати різну купівельну спроможність в Україні та Польщі.

“Середня заробітна плата українців у Польщі в 2020 році становила 4502 злотих на місяць (без вирахування податків). Однак для більш коректного порівняння заробітних плат потрібно враховувати паритет купівельної спроможності (ПКС). Через різницю цін гроші мають різну купівельну спроможність у різних країнах. Тому на однакову суму можна придбати різну кількість товарів і послуг у Польщі та Україні. Згідно з даними МВФ, у 2020 році курс злотого — 1,79 злотих/$ ПКС, курс гривні — 7,52 грн/$ ПКС. Тому середня заробітна плата українців у Польщі становила $2515 за ПКС. В Україні середня заробітна плата в 2020 році — 14 178 грн, це $1885 за ПКС”, – пояснили експерти.

За даними VoxUkraine, наразі зарплата українців-заробітчан у Польщі все ще вища, ніж в Україні (окрім Києва).

5. Неправдивим є і твердження президента, що на Закарпатті нібито “немає нічого” – “ні лікарень, ні великих підприємств багато, ні доріг, жодного гірськолижного курорту”.

6. Маніпулятивною експерти VoxUkraine визнали заяву Зеленського, що зростання надходжень від податкової та митниці – це нібито результат ефективного управління і боротьби нових керівників із “тінню”.

“Причин зростання митних та податкових надходжень декілька. По-перше, зросли ціни на основні товари українського експорту – зерно, метали. Отже, виросли прибутки відповідних галузей. Сильний внутрішній попит, оскільки під час пандемії рух людей обмежений, підвищує надходження від ПДВ. Також зростають світові ціни на енергоносії, тому в бюджет надходить більше податків від імпорту нафтопродуктів та газу”, – пояснили аналітики.

Війна з Росією і з COVID-19

1. Як зазначають у VoxUkraine, маніпулятивним було твердження глави держави “про здобутки режиму тиші” (що “десь 6–7 місяців поспіль була більш-менш стабільна ситуація”, “в 10 разів, в порівнянні з іншими періодами, було зменшено кількість пострілів, поранень, і найголовніше — в 10 разів зменшення смертей”).

Експерти нагадують, що з початку так званого режиму тиші на Донбасі пострілів стало дійсно менше, “та про стабільність говорити ще рано”. Зокрема, від початку перемир’я місія ОБСЄ зафіксувала 28 771 порушення режиму тиші.

“Згідно з даними Української делегації в ТКГ кількість грубих порушень після запровадження режиму тиші зменшилась майже в 10 разів, кількість смертей — у 7 разів”, – йдеться в дослідженні.

2. Ще одна заява Зеленського із цієї категорії виявилася технічною помилкою (йдеться про “0 летальних випадків” від коронавірусу станом на 20 травня).

У VoxUkraine зазначають, що президент, вірогідно, мав на увазі летальні випадки в зоні ООС, а не смерті від COVID-19 по всій Україні (адже станом на 20 травня було зафіксовано 203 летальних випадків по країні).

Вакцини проти COVID-19

1. Маніпулятивним було твердження глави держави про контракти “на 45-47 млн безкоштовних COVID-вакцин населенню України, що відповідає, в принципі, кількості нашого населення, якщо не брати там дітей”.

Аналітики VoxUkraine звертають увагу на те, що згідно з Національним планом вакцинації, Україна отримає 47 млн доз вакцин до кінця 2021 року (як завдяки COVAX, так і через прямі контракти з виробниками). Цих доз вистачить на вакцинацію 23 млн населення.

Водночас, за оцінками Державної служби статистики, населення України сьогодні становить 41,4 млн людей. Дітей до 17 років, яких наразі не вакцинують, — 7,5 млн. Відтак, кількість дорослого населення України (старше 18 років) становить приблизно 33,9 млн людей.

Якщо закуповувати дводозні вакцини, для вакцинації всього дорослого населення знадобиться 67,8 млн доз вакцини.

2. Перебільшенням виявилася заява Зеленського, що індійський Serum Institute “не надавав більшості країн таку першу партію вакцини” проти коронавірусу, як Україні.

3. Маніпуляцію експерти також виявили в твердженні глави держави, що не варто порівнювати “відсоток вакцинованих” проти коронавірусу в інших державах та в Україні, оскільки країни Євросоюзу і НАТО нібито мали преференції при розподілі препаратів.

“Вакцинація забезпечує колективний імунітет, який допомагає подолати захворювання. Отже важливий саме відсоток щеплених серед населення… Країни Євросоюзу чи НАТО не мали преференцій у постачанні вакцин. Вакцини розподіляли за допомогою міжнародних механізмів відповідно до кількості населення. Проте деякі країни (як-от Ізраїль) домовилися з виробниками та отримали вакцини раніше за інших. Тому для того, щоб вакцинувати населення швидшими темпами, потрібно було раніше підписувати контракти з виробниками вакцин та краще організовувати саму кампанію вакцинації”, – наголошується в дослідженні.

Цитати президента “без вердикту”

Є кілька цитат глави держави, які аналітики не віднесли до категорій правдивих, неправдивих чи маніпулятивих.

1. Одна з них стосується прибутку “Нафтогазу”.

Як зазначають експерти VoxUkraine, риторика Володимира Зеленського помітно змінилась.

“Тепер він приписує собі більше заслуг, а відповідальність частіше перекладає на інших. Наприклад, прибуток “Нафтогазу” у 2019 році Зеленський вважає своєю заслугою, адже він активно брав участь у домовленостях з Путіним, Меркель та Макроном. Хоча Вітренка і Коболєва він також згадав”, – пояснили аналітики.

2. Інша цитата – стосується справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

“У справі про вбивство Павла Шеремета Зеленський використав один зі своїх улюблених прийомів — “якби”. Якби тоді він був президентом, журналіста не вбили б, і зараз не було б справи Юлії Кузьменка, Андрія Антоненка та Яни Дугарь… Втім, і тут президент знайшов чим похвалитися — за часів його президентства жоден журналіст не загинув. Чи варто цим пишатися — залишаємо на розсуд читачів”, – наголошується в дослідженні.

3. Ще одна така заява “без вердикту” стосується оточення президента: що нібито є персони, за яких йому соромно, але це були “невеличкі промахи”.

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