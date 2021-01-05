Менее половины украинцев положительно оценили новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое транслировалось в ночь на 1 января 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, 70% опрошенных сообщили, что видели новогоднее поздравление Владимира Зеленского.

При этом 43% респондентов (менее половины) оценили его положительно.

Еще 35% опрошенных оценили поздравление нейтрально, а 21% – отрицательно.

Последних (которые оценивают негативно) больше всего среди жителей Востока, опрошенных старшего возраста, избирателей “Европейской Солидарности” и ВО “Свобода”.

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Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.

Стоит отметить, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в Сети 31 декабря – за несколько часов до его трансляции на телеканалах.

В этом году поздравление главы государства длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: Зеленский заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года – пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.

Зеленский также перешел на русский, чтобы обратиться к жителям временно оккупированных территорий Донбасса и незаконно аннексированного Крыма.

Глава государства неоднократно акцентировал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государства.

В конце ролика слово передали детям: им предложили озвучить свои пожелания. Один из присутствующих мальчиков поднялся на трибуну и пожелал всем здоровья. Другие дети говорили об игрушках и конфетах, кто-то желал украинцам счастья, а преступникам — наказания, кто-то — быстрого преодоления эпидемии. А один из детей пожелал, чтобы “всем украинцам родители купили собаку”.

Это новогоднее поздравление президента вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Звучала критика в адрес Зеленского, обвинения в манипуляциях и осуждение за использование детей в видеоролике.

#Буквы рассказывали, как украинцы в социальных сетях отреагировали на новогоднее поздравление президента.