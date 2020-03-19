Об этом сообщает телеканал CBS Baltimore.
Янг подчеркнул, что больным коронавирусной инфекцией может не хватить больничных коек при таком уровне уличного насилия.
“Я хочу еще раз подчеркнуть: уровень насилия, который мы наблюдаем в последнее время, является совершенно неприемлемым. Мы не потерпим массовых расстрелов и роста преступности. Кто хочет продолжать стрелять и убивать людей в этом городе, знайте: мы не собираемся терпеть это! Мы придем за вами и поймаем”, — заявил Янг.
В связи с этим, он призвал людей сложить оружие.
“Мы не можем заполнить наши больницы и их кровати людьми, которые бессмысленно расстреливают друг друга, потому что нам понадобятся эти койки для людей, зараженных коронавирусом. И это может быть ваша мать, бабушка или один из ваших родственников. Так что примите это к сведению”, – подчеркнул мэр Балтимора.
Кроме того, комиссар Майкл Харрисон заявил, что с пятницы в городе наблюдается всплеск насильственных преступлений.
В частности, во вторник вечером в районе Мэдисон-Парка расстреляли семь человек.
- Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.