Мэр Балтимора Джек Янг призвал жителей города прекратить стрелять друг в друга, чтобы оставалось больше больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал CBS Baltimore.

Янг подчеркнул, что больным коронавирусной инфекцией может не хватить больничных коек при таком уровне уличного насилия.

“Я хочу еще раз подчеркнуть: уровень насилия, который мы наблюдаем в последнее время, является совершенно неприемлемым. Мы не потерпим массовых расстрелов и роста преступности. Кто хочет продолжать стрелять и убивать людей в этом городе, знайте: мы не собираемся терпеть это! Мы придем за вами и поймаем”, — заявил Янг.

В связи с этим, он призвал людей сложить оружие.

“Мы не можем заполнить наши больницы и их кровати людьми, которые бессмысленно расстреливают друг друга, потому что нам понадобятся эти койки для людей, зараженных коронавирусом. И это может быть ваша мать, бабушка или один из ваших родственников. Так что примите это к сведению”, – подчеркнул мэр Балтимора.

Кроме того, комиссар Майкл Харрисон заявил, что с пятницы в городе наблюдается всплеск насильственных преступлений.

В частности, во вторник вечером в районе Мэдисон-Парка расстреляли семь человек.