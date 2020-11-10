Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.

“Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, положительный. Чувствую себя нормально. С четверга, когда я сдал тест, нахожусь на самоизоляции. Работаю дистанционно с документами”, – написал Бондаренко.

Также Бондаренко негативно высказался о карантине выходного дня в стране и заявил, что это не даст никаких результатов.