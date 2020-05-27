Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его “бандитом“.

Об этом сообщил адвокат Денис Цыпин, который представляет интересы Бондаренко.

В частности, иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации Бондаренко подан в Печерский районный суд Киева.

“Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый, неподкупный Печерский районный суд рассмотрит исковое заявление и определит, кто виноват, а кто нет. Может ли президенты Украины называть кого-либо бандитом в этой стране? Я считаю, что это незаконно. Поэтому увидим и увидимся с президентом Украины в суде”, – заявил адвокат.

В исковом заявлении отмечается, что “такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал мэра Черкасс бандитом”.

В связи с этим Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривну в качестве морального ущерба за “унижение чести, достоинства и деловой репутации”.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.