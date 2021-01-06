Об этом Бондаренко заявил в своем видеообращении в Facebook.
Он отметил, что сейчас в Черкассах наблюдается спад заболеваемости, количество больных – контролируемое, а мест в больницах – хватает.
“На фоне снижения количества больных, введение локдауна не к времени. Мы видели пик заболевания перед Новым годом, сейчас мы видим спад. В таких городах как Черкассы, жизнь идет своим путем. Есть увеличение количества больных”, – сказал Бондаренко.
Он отметил, что окончательное решение о введении жесткого карантина местные власти будут принимать после праздников в понедельник, 11 января.
Мэр Черкасс также призвал Правительство определиться с товарами, продажа которых будет разрешена во время локдауна и “не перекладывать этот вопрос” на местные власти.
Тернопольская региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила не вводить дополнительные ограничения во время правительственного локдауна с 8 до 24 января.
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