Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения жесткого карантина с 8 января. Он отметил, что сейчас в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом - контролируемая.

Об этом Бондаренко заявил в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что сейчас в Черкассах наблюдается спад заболеваемости, количество больных – контролируемое, а мест в больницах – хватает.

“На фоне снижения количества больных, введение локдауна не к времени. Мы видели пик заболевания перед Новым годом, сейчас мы видим спад. В таких городах как Черкассы, жизнь идет своим путем. Есть увеличение количества больных”, – сказал Бондаренко.

Он отметил, что окончательное решение о введении жесткого карантина местные власти будут принимать после праздников в понедельник, 11 января.

Мэр Черкасс также призвал Правительство определиться с товарами, продажа которых будет разрешена во время локдауна и “не перекладывать этот вопрос” на местные власти.

Тернопольская региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила не вводить дополнительные ограничения во время правительственного локдауна с 8 до 24 января.