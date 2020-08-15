Об этом он написал в Facebook.
Мэр Черкасс считает, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу как для Черкасской области, так и для всей Украины.
“Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник”, – написал Бондаренко.
Он считает, что десятки тысяч хасидов, которые ежегодно приезжают в Умань, могут быть носителями коронавируса COVID-19.
“Десятки тысяч человек, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами”, – заявил чиновник.
Также он призвал вмешаться в ситуацию Президента Украины Владимира Зеленского.
“Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, на достойную жизнь, запрещали работу культурных заведений, досуга. Но все это почему-то позволен иностранным гражданам на территории Украины. Мы требуем справедливости”, – резюмировал Бондаренко.
Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- 14 июля сообщалось, что в МИД решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.
- Но 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.