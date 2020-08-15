Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань на традиционное празднование религиозного праздника Рош ха-Шана, поскольку это может нести угрозу для здоровья всей страны.

Об этом он написал в Facebook.

Мэр Черкасс считает, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу как для Черкасской области, так и для всей Украины.

“Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник”, – написал Бондаренко.

Он считает, что десятки тысяч хасидов, которые ежегодно приезжают в Умань, могут быть носителями коронавируса COVID-19.

“Десятки тысяч человек, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами”, – заявил чиновник.

Также он призвал вмешаться в ситуацию Президента Украины Владимира Зеленского.

“Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, на достойную жизнь, запрещали работу культурных заведений, досуга. Но все это почему-то позволен иностранным гражданам на территории Украины. Мы требуем справедливости”, – резюмировал Бондаренко.

Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.