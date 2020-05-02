Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Приветствую, Украина! Я мэр Черкасс, тот мэр, которому Президент передал приветы. Нахожусь как раз в том месте, в центре Украины, на аллее, где впервые господин Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты — как раз это начиналось из Черкасс”, – заявил Бондаренко.

Он также напомнил Зеленскому его предвыборные обещания.

“И я кратко хочу сказать: господин Президент, я думал, что когда вы победите, в Украине будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать: только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство. Я думал, что вы будете сажать своих соратников за “Велюр”… И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться! Запомните, Черкассы — свободный казацкий город и, если нужно объединить Украину — мы объединим Украину. Помните, что никто в жизни не победил Черкассы, не победил Холодный Яр, не победил дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко! Помните это!” – отметил мэр Черкасс.

Черкаси будуть чинити опір . Опубликовано Анатолій Бондаренко Суббота, 2 мая 2020 г.

Ранее, в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей попыткой заработать политический рейтинг.