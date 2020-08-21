Об этом заявил и.о. мэра города Алексей Каспрук в эфире канала “Украина 24”.

“Люди не готовы к “красной” зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука прекращены полномочия, – ред. ), она как бы формально с этим всем согласна”, – отметил и.о. мэра.

Каспрук отметил, что не все местные жители верят в опасность, из-за чего уровень заболеваемости в регионе повысился.

“Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой предприятий общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов”, – отметил он.

Стоит отметить, что накануне в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. “Красную” зону карантина расширили. В нее, в частности, попали указанные четыре города.