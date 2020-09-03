Об этом шла речь в его интервью изданию “Украинская правда”. 

Журналисты вспомнили, как в 2016 году во время “Марша за жизнь и семейные ценности” в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив заявил, что гей не может быть патриотом.

“Перед выборами меня в эфире “1+1″ спросили: может быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога”, – цитировало Марцинкива местное издание “Курс” .

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Когда Маринкива спросили, изменилась ли его позиция за 4 года, он заявил, что этого не произошло.

“Я не меняю свое мнение. Гей не может быть патриотом”, — подчеркнул он.