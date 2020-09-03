Об этом шла речь в его интервью изданию “Украинская правда”.
Журналисты вспомнили, как в 2016 году во время “Марша за жизнь и семейные ценности” в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив заявил, что гей не может быть патриотом.
“Перед выборами меня в эфире “1+1″ спросили: может быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога”, – цитировало Марцинкива местное издание “Курс” .
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Когда Маринкива спросили, изменилась ли его позиция за 4 года, он заявил, что этого не произошло.
“Я не меняю свое мнение. Гей не может быть патриотом”, — подчеркнул он.
- Заметим, Марцинкив известный также скандальными высказываниями в адрес представителей ромской национальности. Так в апреле он требовал от полиции вывезти ромов в Закарпатье.
- Против него возбудили уголовное дело.