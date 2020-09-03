Журналисты вспомнили, как в 2016 году во время “Марша за жизнь и семейные ценности” в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив заявил, что гей не может быть патриотом.

“Перед выборами меня в эфире “1+1″ спросили: может быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога”, – цитировало Марцинкива местное издание “Курс” .