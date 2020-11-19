Об этом он сказал в эфире радио “Западный полюс”.
“Правительство не учитывает решения органов местной власти, трактует их по-своему, поэтому, к сожалению, суббота-воскресенье – это будет карантин выходного дня. По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезных последствиях этого, так как 5 дней мы работаем в обычном режиме, а два будто не работаем. Таким образом, нельзя прервать цепь передачи инфекции”, – сказал он.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Ивано-Франковский городской совет, чтобы обойти карантин выходного дня, до конца ноября сделала субботу и воскресенье рабочими днями.
- Как сообщалось ранее, исполком Львовского горсовета принял решение, согласно которому до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями.
- Министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя действия львовской власти, намекнул, избежать “карантина выходного дня”, отменив выходные, не удастся.