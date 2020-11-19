Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с субботы, 21 ноября, в городе будет действовать карантин выходного дня.

Об этом он сказал в эфире радио “Западный полюс”.

“Правительство не учитывает решения органов местной власти, трактует их по-своему, поэтому, к сожалению, суббота-воскресенье – это будет карантин выходного дня. По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезных последствиях этого, так как 5 дней мы работаем в обычном режиме, а два будто не работаем. Таким образом, нельзя прервать цепь передачи инфекции”, – сказал он.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Ивано-Франковский городской совет, чтобы обойти карантин выходного дня, до конца ноября сделала субботу и воскресенье рабочими днями.