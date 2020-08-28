Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Считаю, что отнесение Ивано-Франковска к красной зоне карантина – это политическое решение. Врачи наших “ковидних” больниц говорят, что статистика пациентов колеблется к уменьшению. Похоже, что решение правительства субъективное и необоснованное”, – говорится в сообщении.
Марцинкив отметил, что больницы города принимают пациентов из всей области, и при этом справляются. Загруженность коек пациентов с подтвержденным коронавирусом – на уровне 32-34 %.
“Поэтому, по моему мнению, красная зона карантина для нас – это политическое решение. Я не знаю к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к Президенту, Премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске. К сожалению, полномочия городской комиссии по ТЭБ и ЧС по сравнению с государственной весьма ограничены. Поэтому мы вынуждены выполнять решения”, – подчеркнул он.
- 27 августа в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.