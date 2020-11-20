Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Позиция Правительства неизменна – карантин выходного дня будет. Причем, даже высказано мнение, что это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет где-то с 10-15 декабря, в таком, скажем, оптимистическом – 20-25 декабря на несколько недель. Это обсуждается. Попросили наши предложения”, – заявил Марцинкив.

Он добавил, что такой шаг приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

(На видео с 3:30)