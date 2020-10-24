Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

“Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19”, – отметил мэр столицы.

Кличко уточнил, что “пытался беречься” и, учитывая специфику своей работы, регулярно делал тесты на коронавирус.

По словам политика, он чувствует себя хорошо. Кличко уточнил, что уходит на самоизоляцию и будет работать из дома.

“Сегодняшний (тест, – ред.), к сожалению, – неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу! Берегите себя!” – подчеркнул он.