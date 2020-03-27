Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин обратился к министру обороны Андрею Тарану с просьбой дать разрешение на привлечение к борьбе с распространением коронавируса COVID-19 военнослужащих дислоцированной в городе воинской части.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Семенихин отметил, что Конотоп на данный момент неподготовлен к борьбе с COVID-19.

“Причиной тому является то, что депутатский корпус горсовета сегодня отказался собраться в полном составе, чтобы хотя бы был кворум, и мы могли профинансировать соответствующие меры для усиления карантина. Господин министр, у нас есть военная часть, которая находится в вашем подчинении. Командир согласился оказать помощь городу и Конотопскому району, поставить блокпосты и начать дезинфекцию транспортных средств, а также контролировать передвижение людей. Поскольку депутатский корпус не собрался и профинансировать эти работы мы просто не смогли, я прошу вашей поддержки”, – подчеркнул он.

Мэр добавил, что военные уже готовы выполнить необходимую работу и ждут команды из Киева.

Он также сообщил, что умершая 78-летняя жительница Конотопа оказывала услуги по лечению биоэнергетикой и могла контактировать с большим количеством людей.

По словам Семенихина, на данный момент удалось установить 70 граждан, которые общались с умершим целительницей, но их может быть больше.

Кроме того, у трех ее близких родственников – сына, дочери и внука – экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат.

Дуже прошу поширити!!!

Офіційне звернення до Уряду і Мвністра Оборони України: Опубликовано Артем Семеніхін – міський голова Конотопа Пятница, 27 марта 2020 г.